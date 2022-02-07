قررت الحكومة السورية تعويض المزارعين المتضررين في محافظة اللاذقية جراء التنين البحري الذي ضرب بيوتهم المحمية مطلع الشهر الماضي.



وأكد بعض المزارعين المتضررين بحسب صحيفة الوطن السورية أن أضرار التنين إضافة لأضرار الصقيع، كبدتهم خسائر مادية كبيرة، أتت على محاصيلهم بشكل شبه كامل في بعض المواقع في قرى العسالية وسيانو بريف جبلة.



وذكر مزارعون من بني عيسى ورويسة البساتنة وبستان الباشا والسخابة والراهبية وحميميم ودوير الخطيب والشراشير، أن الصقيع أصاب محاصيل الكوسا والبندورة بأضرار كبيرة حرمتهم من جني الموسم الذي يعتمدون عليه كمصدر رزق لعائلاتهم. وفي استجابة سريعة، قامت لجنة بمعاينة الأضرار وعوضت معظم المزارعين بريف جبلة على أن تستمر بتعويض باقي المزارعين بمحافظة اللاذقية والذين يتجاوز عددهم 185 مزارعا متضررا وفقا لإحصائية مديرية الزراعة في اللاذقية.



وشملت أضرار التنين عدة مواقع من ريف جبلة، وذلك في البيوت المحمية، حيث تمزقت شرائح النايلون وقلعت المحاصيل وقلع عدد كبير من الأقواس الحديدية، في حين شملت أضرار الصقيع خسائر كبيرة في ثمار المحاصيل والخضراوات بنسب متفاوتة، في المناطق الأربع جبلة والقرداحة والحفة واللاذقية.