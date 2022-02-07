القاهرة - خديجة حمودة - هالة عمران



أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري عدم ادخار مصر في أي جهد للعمل مع شقيقاتها من الدول الأفريقية لتخطي ما تواجهه من تحديات وتحقيق أهداف وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.



وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية.



ونوه في هذا السياق بإطلاق مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة في ديسمبر 2021، والذي من شأنه أن يمثل الذراع التنفيذية لسياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي.



كما أكد وزير الخارجية على ضرورة العمل المشترك من أجل البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الداخلية التي تشهدها بعض الدول الأفريقية في ظل ما تواجهه من مشكلات أمنية واقتصادية، وعدم الاكتفاء برد الفعل.



وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أوضح في ذات الإطار وجود العديد من القواسم المشتركة في سبل التعامل مع التحديات المختلفة للسلم والأمن في القارة، على الرغم من تباين السياق الخاص بكل نزاع وبؤرة توتر في القارة، على رأسها تدعيم الهياكل المؤسسية للحكومات الوطنية وصياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب.



من جهة اخرى، أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا في الوقت نفسه على الاهتمام بجودة التنفيذ.



وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع ترأسه لمتابعة موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية في مشروع المتحف المصري الكبير، خاصة فيما يتعلق بالمبنى الخاص لمراكب الشمس، وكذا متابعة التجهيزات الخاصة بعرض القطع الأثرية التي سيضمها هذا الصرح الأثري العملاق.



الى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ماتردد من أنباء غير صحيحة بشأن توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة.



وأوضح المركز الإعلامي- في بيان أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت هذه الأنباء.. مؤكدة أنه لا صحة لتوقف أي من محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة.



وشددت وزارة الكهرباء على أن كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة.