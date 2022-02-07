أسامة دياب



بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة الكويت نظمت سفارة الامارات لدى الكويت، وبحضور السفير د.مطر النيادي يوم الخميس الماضي، ندوة تعريفية عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشروط القبول بها والبرامج المطروحة والمنح الدراسية المقدمة منها للطلبة المتميزين، حيث تعتبر أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالمنطقة وقادرة على إعداد وصقل المواهب في هذا المجال لتكون جاهزة للدخول لسوق العمل والمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد. ويعد انشاء هذا الصرح العلمي الكبير تأكيدا على اهتمام الامارات بالذكاء الاصطناعي ومواكبة عصر التحول التقني في القطاع الصناعي واستخدام الروبوتات لتقديم حلول تساهم في تحسين جودة الحياة وتحفز على النمو الصناعي والابتكار على نحو يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح فرص عمل في المستقبل، وتقدم في الوقت الحالي ثلاثة برامج لدراسة الماجستير والدكتوراه للخريجين المتميزين من كلية العلوم، وتشمل المنحة المقدمة من الجامعة تغطية كاملة لرسوم الدراسية والتأمين الصحي والإقامة في سكن الجامعة.



في نهاية الندوة، شكر السفير د.مطر النيادي المشاركين من جامعتي محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والكويت على تعاونهم الدائم فيما يصب بمصلحة الطلبة وتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين الشقيقين في المجال العلمي.



وحضر الندوة عدد كبير من طلبة كليات العلوم الحياتية والعلوم والهندسة بجامعة الكويت، ونائب رئيس الجامعة للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي سلطان الحجي ود.قاسم صالح من كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت.