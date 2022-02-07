أكد وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين أمس سعيه إلى تذليل جميع العقبات التي تواجه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يعد منارة ثقافية عظيمة تمثل الكويت بوجهها الثقافي والأدبي والفني الذي لطالما كان صورة وضاءة لبلد الإنسانية.



وقال د.روح الدين في تصريح لـ «كونا» على هامش زيارته لمقر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب واجتماعه مع العاملين فيه ان الإرث الثقافي والفني والأدبي للكويت يضع على عاتق المجلس والعاملين فيه مسؤولية كبيرة إلى جانب ما يحتمه التسارع الفكري والثقافي العالمي لمسايرته ومتابعته أولا بأول.



وأضاف ان الدور المنوط بالمجلس الوطني في تنمية الفكر والثقافة عبر التراث الفكري والأدبي والتاريخي للكويت يضعه أمام مسؤولية جسيمة تتمثل في متابعة الجيل الجديد وتثقيفه ووضع الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تتناسب ورغباتهم وتوجهاتهم «والتي يجب أن نبذر فيها حاصل النتاج الأدبي والثقافي والتاريخي والفني الذي تزخر به الكويت ويزخر شعبها».



وقال «بصفتي مواطنا قبل أن أكون مسؤولا أتطلع بشغف لما سيقدمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من أنشطة وفعاليات وبرامج من شأنها خلق حراك ثقافي وأدبي وفني يعيد الكويت إلى مصاف الدول الراعية لهذه الأنشطة في الخليج والمنطقة بشكل عام».



وأكد د.روح الدين حرصه على مقترحات تطوير انشطة وفعاليات المجلس الوطني وتطوير ومتابعة المباني التابعة له والمحافظة على الآثار والمواقع الاثرية في اسرع وقت ممكن.



من جهة أخرى، أكد وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين أنه ماض قدما في تطوير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وفق أعلى المعايير التي تليق بمكانتها وتاريخها المشرف باعتبارها أحد روافد الصحافة والإعلام الكويتي.



وأعرب الوزير د.روح الدين، في تصريح لـ «كونا» على هامش زيارته التفقدية لمقر الوكالة صباح أمس، عن سروره واعتزازه بوجوده «في صرح إعلامي عريق شكل على مدار سنوات طويلة صورة الصحافة الكويتية داخليا وخارجيا».



وقال إن وكالة الأنباء الكويتية كانت مرآة للكويت بمختلف مجالاتها للعالم أجمع وقد شكلت منذ إنشائها في سبعينيات القرن الماضي علامة فارقة في العمل الصحافي والإعلامي الكويتي.



ودعا الكوادر الوطنية في الوكالة إلى مزيد من العطاء والتميز والدقة في العمل، مستذكرا دور «كونا» إبان الغزو العراقي الغاشم واستمرار عملها من العاصمة البريطانية لندن مدافعة عن حق الكويت وأهلها في تحرير أرضهم.



ولفت إلى أن وجود «كونا» ساهم بشكل مباشر في تنظيم تدفق الأخبار محليا وخارجيا وتنظيم العمل الإعلامي من خلال مرجعية ذات ثقة انطلاقا من الأهداف التي حددها مرسوم إنشائها.



وشدد على ضرورة الوقوف على كل التحديات الإدارية التي تواجهها وكالة «كونا» مع إدخال التطويرات على أنظمة التحرير والإنتاج الإخباري التي ترتقي بمكانة الإعلام الكويتي.



وقد قام الوزير د.روح الدين والوفد المرافق له بجولة تفقدية في قطاعات وأقسام الوكالة تلاها اجتماع مع المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالتكليف طلال الكندري.