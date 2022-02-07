القاهرة ـ ناهد إمام



كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية د.حسام عبدالغفار عن تطعيم المواطنين بحوالي 65 مليونا و612 ألف جرعة حتى الآن، موزعة بين الجرعة الأولى والثانية والجرعة التنشيطية.



وأكد د.عبدالغفار، في تصريحات صحافية، أن عدد التطعيمات للجرعة الأولى بلغ 37 مليونا و902 ألف جرعة، وبلغت تطعيمات الجرعة الثانية 27 مليونا و81 ألف جرعة، بينما بلغت عدد تطعيمات الجرعة التنشيطية الثالثة 629 ألفا و87 جرعة.



وذكر أن آخر تسلسل جيني تم إجراؤه كشف عن أن 66 إلى 70% من الإصابات في مصر حاليا هي متحور أوميكرون، وهو سريع الانتشار أكثر من متحور دلتا السائد قبله، وهو السبب الرئيسي في ارتفاع إصابات كورونا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى تخفيف المواطنين للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس.



وطالب د.عبدالغفار المواطنين بضرورة التعامل مع أعراض البرد أو الإنفلونزا على أنها إصابة حتى يثبت العكس، وعلى الشخص المريض عزل نفسه والتعامل مع الأعراض بالأدوية المختصة لكل عرض، وهناك عيادات عزل وفرز في كل المستشفيات متخصصة للكشف على الحالات المشتبه فيها. وأضاف أنه يمكن للمصابين التواصل مع خدمة العزل المنزلي للحصول على المساعدة مجانا من خلال إرسال كلمة «عزل» إلى الرقم 1440 والتوجه للمستشفى إذا استمرت الحرارة ولم تستجب للمخفضات لفترة تزيد عن 72 ساعة، وإذا انخفضت نسبة الأكسجين عن 92%، وإذا شعرت بصعوبة في التنفس.