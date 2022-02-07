الدوحة - فريد عبدالباقي



اقترب نادي السد خطوة إضافية مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري القطري، بعد تغلبه على ضيفه الغرافة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في ختام مباريات الجولة الـ 17.



سجل أهداف اللقاء عبدالكريم حسن (2)، ورودريغو تاباتا (25)، والإسباني سانتي كازورلا (73)، والغاني أندريه آيو (هدفين) في الدقيقتين (4+90 ركلة جزاء و5+90)، فيما سجل هدف الغرافة الوحيد البرازيلي غابرييل أبيلت بيريس في الدقيقة 76، لعب السد بعشرة لاعبين بعد طرد أكرم عفيف في الدقيقة الـ 11 لحصوله على البطاقة الحمراء للخشونة مع لاعب الغرافة سعيد الحاج بعد رجوع حكم المباراة إلى تقنية الفيديو الـ VAR.



وبهذه النتيجة واصل السد تحقيق الأرقام القياسية بفوزه في 42 مباراة متتالية على مدار عامين في بطولة الدوري القطري ليحافظ على الصدارة برصيد 43 نقطة ولديه مباراتان مؤجلتان أمام قطر والريان، فيما توقف رصيد الغرافة عند 26 نقطة في المركز الرابع.



وواصل فريق الدحيل مطاردته للسد بعد فوزه الكبير على الريان 4-0، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد الريان عند 17 نقطة في المركز التاسع.



كما نجح فريق الوكرة في تأمين المركز الثالث، عقب تخطيه عقبة السيلية 2-1، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوكرة إلى 31 نقطة، وظل فريق السيلية في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 7 نقاط، وأصبح مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية.



وانطلقت الجولة يوم الجمعة الماضي بتحقيق ثلاثة انتصارات الأهلي على الخور 6-3، والعربي على الشمال 4-2، وقطر على أم صلال 2-1.



وشهدت الجولة بعد نهايتها تسجيل 31 هدفا خلال المباريات الست لتكون هذه الجولة الأعلى تهديفيا هذا الموسم حتى الآن، وبمتوسط يزيد على 5 أهداف في المباراة الواحدة.



واستمر المهاجم الكيني للدحيل مايكل أولونغا في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفا، يليه الغاني أندريه آيو في المركز الثاني برصيد 12 هدفا، وجاء في المركز الثالث المهاجم الجزائري للسد بغداد بونجاح وزميله أكرم عفيف، والمهاجم العراقي لأم صلال أيمن حسين، ولكل منهم 11 هدفا.