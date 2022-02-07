أسامة دياب



نظمت مجموعة المرأة الدولية بالتعاون مع سفارة جمهورية باكستان الإسلامية اليوم الثقافي الباكستاني بعنوان «بيارا باكستان» أي باكستان الحبيبة، والتي أشرفت على تنظيمه الرئيسة السابقة للمجموعة آمبرين مصطفى حرم سفير جمهورية باكستان، وسلطت الضوء من خلاله على الثقافة الباكستانية الغنية والطبيعة الخلابة للبلاد.



وقد استهل الحفل بعرض شرائح معلوماتية أظهر النساء الرياديات الباكستانيات من مختلف التخصصات، كالقطاع الحكومي والتجاري والتربوي والفني والثقافي وغيرهم من التخصصات.



ثم قامت رئيسة المجموعة الحالية كريستيانا بلدوتشي حرم سفير جمهورية إيطاليا بافتتاح الفعالية بترحيبها بالعضوات والضيوف، تلاها عرض فيلمين وثائقيين لتاريخ وطبيعة باكستان، ومن ثم مسابقة معلوماتية حول ما تم عرضه.



وكعريفة للحفل قامت عضو مجموعة المرأة الدولية عزيزة خان بتقديم سفير جمهورية باكستان سيد سجاد حيدر لإلقاء كلمة مسجلة بهذه المناسبة.



وتطرق السفير الباكستاني إلى طبيعة الشعب الباكستاني الدافئة نحو ضيوف باكستان واستقبالهم الحار لجميع من يزور البلاد، كذلك تحدث عن عراقة الأماكن التاريخية في باكستان إضافة إلى صناعة النسيج والحرف اليدوية المميزة التي تنتجها باكستان، كذلك الطبيعة الخلابة للبلاد من خلال إطلال البلاد على المحيطات والجبال المميزة خاصة جبل (K2) الذي يعد ثاني أطول جبل في العالم.



وختم السفير حيدر، الذي ينهي مهامه في الكويت قريبا، بتقديم الشكر لمجموعة المرأة الدولية وجميع الحضور على مشاركتهم في الفعالية. كما عبر عن اعتزازه بخدمة بلده في الكويت البلد الرائع بشعبه المضياف، ثم تم تسليم السفير حيدر وعقيلته درعين من مجموعة المرأة الدولية تكريما لهما.