حقق المنتخب السنغالي لقب كأس أمم أفريقيا 2021، عقب الفوز على منتخب مصر بضربات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد التعادل السلبي بين المنتخبين في الأشواط الأصلية والإضافية للقاء.

انتهت أحداث الشوطين الأصليين بالتعادل السلبي بين المنتخبين، بعد مجهود بدني وأداء عال من جانب اللاعبين في أرضية الميدان لتذهب للأشواط الإضافية التي استمرت بها نتيجة التعادل السلبي واللجوء لركلات الترجيح التي انتصر فيها منتخب السنغال بنتيجة (4-2).

أضاع ساديو ماني ضربة جزاء لصالح منتخب بلاده السنغال في الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد خطأ في منطقة جزاء الفراعنة من جانب محمد عبد المنعم الذي عرقل لاعب السنغال، وتصدى أبو جبل لركلة ماني ببراعة كبيرة ليشتتها الدفاع بعدها لضربة ركنية.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا من جانب لاعبي المنتخبين وخاصة من جانب الفراعنة في عدة فرص على حارس مرمى السنغال، وفي مقابلها تصدى أبو جبل لعدة فرص من لاعبي السنغال على مرماه.

ودخلت المباراة للأشواط الإضافية والتي شهدت تألق محمد أبو جبل مرة أخرى في كرة من مهاجم السنغال نفذها على الجهة اليسرى للحارس والتي تصدى لها جاباسكي ببراعة كبيرة.

وفي الشوط الإضافي الثاني كانت هناك عدة هجمات من جانب لاعبي مصر الذين سيطروا على متوسط الميدان حتى منطقة جزاء الحارس إدوارد ميندي الذي تصدى لتسديدة من جانب محمد صلاح وتريزيجيه.

وذهبت المباراة لضربات الجزاء التي تمكن خلالها المنتخب السنغالي من التفوق بنتيجة (4-2) والظفر باللقب الأول في تاريخه.