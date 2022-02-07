مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" ان أحد إنجازات وزارة العدل للعام 2021 ان الوزارة تمكنت من زيادة الانتاجية الإجمالية لمستخدمي نظام الأرشيف الالكتروني( الامج ) بادارات وزارة العدل لسنة 2021 للأوراق القضائية.

وأوضحت المصادر انه حسب احصائية رسمية - حصلت "الأنباء" على نسخة منها - ان " العدل " نجحت في ادخال أكثر من 13 مليونا و700 ألف ورقة قضائية في نظام الأرشفة الالكترونية موزعة على 21 ادارة من بينها محاكم التمييز والاستئناف والكلية والأسرة والتحكيم القضائي والتسجيل العقاري وغيرها حسب الاحصائية التالية :