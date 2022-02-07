يستفيد تطبيق "سهل" الذي يوحّد و"يرقمن" مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الكويتية من تكنولوجيا أڤايا لتقديم تجارب سلسة للمستخدمين عبر مختلف قنوات التعامل

تشكل منصة "سهل" جزءاً من "رؤية الكويت 2035 - كويت جديدة" حيث تتحوّل المؤسسات الحكومية إلى العالم الرقمي



أعلنت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت عن الإطلاق الناجح لتطبيق "سهل" الهاتفي وإنجاز عملية التحوّل إلى نظام عمل "لاورقي" بالتعاون مع أڤايا (NYSE:AVYA).

تطبيق "سهل" مخصّص لتحقيق التحوّل الرقمي في عالم المعاملات الحكومية، ما يمكن من تقديم تجربة متكاملة على مستوى خدمات الحكومة الإلكترونية لدى مجموعة من الدوائر الرسمية.



ويشكل التطبيق تقدما كبيرا في عملية تحديث تجربة التعامل بين المواطن والدوائر الحكومية، كما يمثل إنجازا استراتيجيا في مسار الرؤية الحكومية "رؤية الكويت 2035 - كويت جديدة".

ومن خلال "سهل" يمكن للمواطن والمقيم الوصول إلى الخدمات الحكومية وتقديم المعاملات بسهولة وسرعة وبشكل آمن.



ومن خلال الاعتماد على تكنولوجيا مراكز الاتصال المستندة إلى السحابة من أڤايا (وان كلاود)، بات بمتناول المواطنين والمقيمين أداة فعالة لتلقي الإشعارات والإعلانات الحكومية من مختلف الدوائر الرسمية، ما يؤدي إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية.

وتسهم تكنولوجيا مراكز الاتصال بتحقيق الطموحات الحكومية على مستوى التحوّل الرقمي، إذ تعزّز وتدعم قنوات الاتصال بين المواطنين والمقيمين من جهة والدوائر الرسمية من جهة أخرى استنادا إلى مسارات عمل رقمية متكاملة.



وبظل نظام العمل الجديد يتم إصدار إيصالات المعاملات إلكترونيا وإرسالها إلى مستخدمي التطبيق، ما يسهم في تحقيق طموحات الحكومة في عالم "لاورقي" وتحسين التجربة الإجمالية للمستخدم.



وقال المتحدث الرسمي باسم تطبيق "سهل" يوسف كاظم: "يتمثل هدف حكومة الكويت في تحقيق تحول رقمي كامل، وقد بدأ ذلك من خلال تقديم جميع خدمات الحكومة الإلكترونية من خلال تطبيق "سهل"، الذي يوفّر وبنقرة واحدة فقط، كل أنواع المعاملات الرسمية لأي فرد في الكويت.



ومنذ أن تم إطلاق هذا التطبيق تمت إضافة 250 ألف معاملة وشهادة - وهذا يناهز ربع مليون - غير ورقية بالكامل تم إصدارها من خلال "سهل".

وأضاف: "نظرا لتوافر الخدمات على مدار الساعة، 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، يمكن للمستخدمين طلب وثائق رسمية في أي وقت ومن أي مكان وبغضون ثوان. كل ما يحتاجون إليه هو تنزيل تطبيق "سهل" من متجري أبل وغوغل بلاي".

وقال مدير عام شركة "ميتكو" عبد الأمير المسقطي، الذي دعمت شركته الوزارة في عملية تصميم وتقديم التطبيق باعتبارها شريكة لشركة أڤايا: "مكنتنا شراكتنا الإستراتيجية مع أڤايا من تحقيق نتائج مُبهرة للمشروع، ونتطلع إلى استفادة الجميع من هذه الحلول الرقمية الفعالة والمرنة.



هذا تطبيق مهم يواكب تطلعات دولة الكويت لتحقيق نقلة نوعية على مستوى التحول الرقمي تماشيا مع رؤية قيادة الدولة الهادفة إلى تسهيل تعامل الجميع مع الخدمات والمعاملات الرسمية".

من جهته، قال رئيس أڤايا العالمية نضال أبو لطيف: "تُحرز الكويت تقدما في مسار رؤية طموحة لتحقيق تحوّل رقمي لدى المؤسسات الحكومية الكبرى بينما تواصل الدولة مسيرتها لتحقيق رؤية 2035.



نشعر بالفخر لدعمنا الحكومة بينما تتبنى الحلول الرقمية لدفع التنمية الاقتصادية وزيادة الكفاءة وتوفير كل المعطيات لتزويد الجميع بتجارب استخدام أفضل تشمل بفوائدها كل سكان الكويت".