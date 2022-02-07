وجه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، استفسر فيه عن الآتي:

1- ما هي الاجراءات التي تتخذ لتطبيق نص المادة 188 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية؟

2- كم تبلغ الغرامات الجزائية غير المحصلة نتيجة للأحكام الجزائية الغيابية نتيجة عدم التزام الوزارة بمتابعة تطبيق نص المادة 188 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية؟

3- كم تبلغ الغرامات الجزائية بخلاف ما لم ينفذ بسبب الاحكام الغيابية والتي توجب متابعة تنفيذها لصدورها بأحكام حضورية؟ ومن هي الجهة المختصة عن متابعة تنفيذ ذلك؟ وكم تبلغ نسبة التحصيل من اجمالي المحكوم به سنويا ومن اجمالي الغرامات المتراكمة دون تحصيل؟

4- ما هي القضايا التي سقطت بسبب اخطاء اجرائية في تنفيذها او في مضي مدد التقادم دون الاعلان او التنفيذ او عدم تجيد اجراءات التنفيذ، وذلك فيما يتعلق بالأحكام الجزائية او ما يتعلق في قضايا المال العام على وجه الخصوص؟

5- ما هي اسباب تدني تحصيل الايرادات المقدرة من قبل وزارة المالية للسنة المالية 2020-2021 بفارق 10 ملايين دينار؟ وكم تبلغ الأموال التي لم يتم تحصيلها خلال تلك الفترة والسنوات التي مضت عليها دون تحصيل حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟

6- ما هي الأسباب التي حالت دون تحصيل ما يقارب 50 مليون دينار مستحقه للخزانة العامة للدولة حتى الآن؟

7- كم تبلغ قيمة الاموال العامة الصادر بشأنها أحكام قضائية ويتوجب تنفذها في خارج دولة الكويت؟ وما هي الاجراءات المتخذة بهذا الشأن؟