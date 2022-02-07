عبدالعزيز الفضلي

تأكيداً لما انفردت به "الأنباء"، قررت وزارة التربية تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2021- 2022 إلى تاريخ 2022/3/6 وذلك بعد العطلة المقررة للعيد الوطني ويوم التحرير والإسراء والمعراج، على ان يتم تعويض الطلبة من خلال زيادة الأيام الفعلية للدراسة وسوف يصدر التقويم الدراسي المعدل خلال الأيام المقبلة.

وتتمنى وزارة التربية للجميع عطلة سعيدة واحتفالات جميلة بالأعياد الوطنية. وترفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو امير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، والشعب الكويتي الوفي بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير.