أشاد سفيرنا لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح، بتفاني شباب الكويت وتميزهم في أداء عملهم متسلحين بالكفاءة والعزيمة في عملهم لاسيما في المحافل الدولية رافعين اسمها عالياً.

وذكرت سفارة الكويت في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن السفير الصباح قام اليوم الاثنين بتكريم كل من خالد مشاري الخشرم أول مواطن كويتي يلتحق بالعمل في منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بمناسبة نهاية فترة عمله وكذلك الموظف المحلي بالسفارة ربيع علي.

وقال الشيخ عزام المبارك الصباح في هذه المناسبة مهنئا الخشرم بأدائه المتميز والمشرف ان حب الكويت يبقى اكبر حافز للعمل بجد واجتهاد من أجلها وباسمها مؤكدا أن الكويت تزخر دائما بالكفاءات الوطنية التي تبرز الوجه المشرق وتسهم في مسيرة نهضتها.

كما أكد السفير الصباح في تكريمه أن الموظف ربيع علي، جسد مكانة الكويت الخاصة والكبيرة في قلوب الجميع وترجمه في عمله المميز لأكثر من 40 عاما قضاها في خدمة الكويت بكل تفاني واخلاص.