مريم بندق

طمأنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" إلى عمل كبير وجهود مضاعفة تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بهدف تحقيق أقصى انخفاض في أعداد المصابين بـ"كورونا"، لافتة إلى استمرار جهود الترصد الوبائي لرصد أي نقاط تفش للڤيروسات المتحورة مبكرا ، مثمنة حرص المواطنين والمقيمين ومعظم أصحاب المرافق التجارية والغذائية ومسؤولي المجمعات التجارية على تطبيق الاشتراطات الصحية.



وأكدت المصادر أن المنظومة الصحية متماسكة وقادرة على التصدي لأي متحورات وفي الوقت نفسه مستمرة في تقديم رعاية صحية متكاملة لجميع الحالات المرضية.