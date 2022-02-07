غالبا ما انحصرت نيكول كيدمان في الأدوار الجادة لكن النجمة الحاصلة على جائزة الأوسكار تحب المرح في حياتها الخاصة.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية قالت النجمة الاسترالية الأمريكية54/ عاما:/" لكني بالطبع أحب الضحك للغاية مع عائلتي. ولحسن الحظ نتمتع جميعا بكثير من روح الفكاهة، والضحك في مثل هذه الأوقات يعد أكثر من أي وقت مضى أفضل دواء يمكنك أن تشعر بالامتنان له".

وأضافت كيدمان أنها صارت في الآونة الأخيرة تقضي الكثير من الوقت مع والدتها التي هي في الثمانينات من عمرها " فعندما يصل الوالدان إلى مثل هذه السن، سيبدو واضحا لك مدى قيمة كل دقيقة تقضيها معهما، ولهذا السبب فإننا نقضي معها هنا في استراليا أكثر وقت ممكن".

وتابعت كيدمان:" وتقريبا ليس هناك شخص آخر يضحكني مثلها، فأمي تتمتع بروح دعابة تتسم بأكبر قدر من السخرية والمكر يمكن للمرء تخيله".

يذكر أن كيدمان فازت في كانون الثاني/يناير الماضي بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلمها الجديد "بينج ذا ريكاردورس/من عائلة ريكاردو" والذي يدور حول حياة الممثلة الأمريكية الشهيرة لوسيل بول.