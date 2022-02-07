صدر عن أكاديمية الشعر بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مطلع الشهر الحالي، العدد 181 من مجلة "شاعر المليون". وضم غلاف العدد صور الشعراء المتأهلين إلى قائمة الـ24 شاعرا في الموسم العاشر من برنامج "شاعر المليون"، وتحدثت الافتتاحية عن هذا الإنجاز الذي أوصل الشعراء إلى هذه المرحلة المتقدمة من عمر البرنامج.

وأشارت الافتتاحية إلى أن الشعراء يقفون اليوم على مسافة أقرب إلى اللقب بعدما قدموا مستويات شعرية راقية، وأقنعوا لجنة التحكيم وجمهور الشعر بنصوصهم وحضورهم وإبداعاتهم التي كانت جسر العبور لهم من أجل الوقوف على مسرح شاطئ الراحة. وفي استطلاع موسع، أضاء العدد على موضوع المشاركات النسائية في البرنامج والتحديات التي تواجه المرأة المبدعة، والمساحة التي تحظى بها في الساحة الشعرية والثقافية..

وفي استطلاع آخر سلط العدد الضوء على أسباب ودوافع الشعراء لطباعة وإصدار مجموعاتهم الشعرية، وهم الذين أكدوا أن ذلك يخضع لمعايير إبداعية مهمة. ومنح العدد المساحة لمجموعة من الشعراء المشاركين في الموسم العاشر من "شاعر المليون" للحديث عن تجاربهم وأبرز محطاتهم خلال المنافسات، وهم: محمد الهاملي، وعدي الدهمشي، وياسر الصيعري، ومناحي الفهيقي، بالإضافة إلى لقاء مع الشاعر المصري الدكتور وليد الخولي المشارك في برنامج "أمير الشعراء" في موسمه السابع، وموضوع عن التجربة المتميزة للشاعر الأردني محمد العزام. وفي أبوابه الثابتة، اشتملت صفحات العدد على مجموعة من الأخبار المتنوعة، كما ضم مجموعة من القصائد لشعراء مبدعين، بالإضافة إلى مقالات ثرية، لكل من الدكتور خالد الوغلاني والدكتورة نيفين طينه والشاعرة خلود بناصر.