قالت وزارة المواصلات الإندونيسية إن البلاد منعت مؤقتا دخول السائحين الأجانب للبلاد عبر مطار جاكرتا في محاولة لإبطاء موجة انتشار فيروس كورونا الناتجة عن المتحور أوميكرون.

ويأتي منع وصول السياح جوا إلى جاكرتا بعد أيام فقط من استقبال بالي أول رحلة طيران دولية منذ عامين تقل زوارا أجانب.

وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن الإجراءات الجديدة تنطبق على السياح الأجانب والإندونيسيين الذين سافروا للخارج لقضاء عطلات.

وظل بإمكان السياح القادمين من الخارج الوصول إلى مطار بالي بالإضافة إلى باتام وتانجونج بينانج في جزر رياو بالقرب من سنغافورة.

وفرضت الشرطة حظر تجول في وسط جاكرتا من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة صباحا مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة.