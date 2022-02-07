أعلن الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) أن بودابست ستستضيف نسخة "استثنائية" من بطولة العالم للسباحة هذا العام بعد أن جرى تأجيل البطولة التي كانت مقررة في مدينة فوكوكا اليابانية مجددا إلى عام 2023 بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستحتضن العاصمة المجرية بودابست، التي احتضنت بطولة العالم 2017 للسباحة، النسخة الاستثنائية في الفترة ما بين 18 حزيران/يونيو والثالث من تموز/يوليو.

وقال حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة :"بصفتنا مجتمعا للرياضات المائية، فإننا نتوصل إلى حلول تتعلق بالوباء، وإعلان اليوم يمثل خطوة مهمة في هذه العملية."

وأضاف :"نعرف أننا بحاجة إلى أن نكون مبدعين في آلية تعاملنا مع الأزمة الصحية الحالية من أجل رياضيينا."

وتابع :"نحن محظوظون للغاية بوجود مضيفين للمنافسات يشاركوننا الشغف إزاء الرياضات المائية ولديهم الاستعداد والإمكانيات والمرونة لتنظيم أبرز بطولة لاتحاد فينا."

وتقام بطولة العالم للسباحة عادة كل عامين، لكن لم يجر إقامتها منذ نسخة عام 2019 التي أقيمت في جوانجو بكوريا الجنوبية.

وكان من المفترض أن تحتضن فوكوكا البطولة في العام الماضي لكن تقرر في البداية تأجيلها إلى أيار/مايو 2022 كي لا تتداخل مع أولمبياد طوكيو 2020 الذي أقيم العام الماضي، ثم تأجلت البطولة مجددا إلى تموز/يوليو 2023 .