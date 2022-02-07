زكّت الجمعية العمومية لجمعية الصحفيين العمانية، في اجتماع لها مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور محمد بن مبارك العريمي لفترة قادمة نظرا للنجاح الذي حققه المجلس خلال الفترة الماضية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع كلمة للدكتور محمد العريمي رئيس مجلس الإدارة تناول فيها جملة من التفاصيل، أهمها الملامح العامة لأعمال الجمعية في عام 2021، وما مرت به من جدولة عملية في الشأن الإعلامي في سلطنة عمان والجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف خارطة العمل من ملتقيات وجلسات وندوات وزيارات واستضافات نوعية محلية ودولية، بالإضافة إلى خطة العمل المقبلة والتي ستضيف إلى جهود الجمعية ويعزز وجودها وارتقاء رؤيتها في خدمة الصحفيين والإعلاميين في سلطنة عمان، مشيرًا إلى استعدادات الجمعية لاستضافة اجتماع الاتحاد الدولي للصحفيين "الكونجرس" في مايو القادم بمسقط حيث يشارك فيه أكثر من ٣٠٠ صحفي حول العالم.

وقدم طالب بن سيف الضباري أمين السر التقرير الإداري للجمعية، تطرق فيه إلى البرامج والفعاليات خاصة تلك النوعية التي كان لسلطنة عمان السبق من خلالها في الشأن المحلي والدولي بالإضافة إلى الأعمال التأهيلية والتدريبية والمشاركات الدولية والمحلية، والتي كان لها الأثر الإيجابي في مسار العمل لدى الجمعية. وقدّم خلفان بن سعيد الحسني أمين المال استعراضا لأهم ملامح التقرير المالي للجمعية، وأهم المصروفات والمدخولات خلال السنة الماضية.

وخلال الاجتماع فُتِح المجال لمناقشة التقريرين من قبل أعضاء الجمعية والاستماع إلى آرائهم وأطروحاتهم خاصة التي تهم الصحفي والصحافة في سلطنة عمان في الفترة المقبلة، وما يواكب تطلعات الإعلام ومدى استعداد الجمعية للفعاليات والبرامج خلال هذا العام 2022م.

تجدر الاشارة الى أنه لم يتقدم للانتخابات للفترة القادمة سوى قائمة واحدة وهي قائمة التعاون برئاسة الدكتور محمد بن مبارك العريمي وعضوية كل من سالم بن حمد الجهوري وطالب بن سيف الضباري وخلفان بن سعيد الحسني ويوسف بن عبدالكريم الهوتي وسعيد بن ناصر النهدي ومصطفى بن خميس المعمري وزينب بنت خميس الزدجالية وحامد بن حمد القاسمي وراشد بن حميد الراشدي وأحمد بن ثابت المحروقي وعبدالله بن سعيد الجهوري.