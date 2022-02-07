أعلنت أكبر شركة لتكرير النفط في الهند في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه تم تعيين سوكلا ميستري في منصب مدير المصافي ، حيث تتولى قيادة أعمال وعمليات تسع مصافي ومصانع البتروكيماويات التابعة لشركة "إنديان أويل".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ميستري هي أول امرأة تتولى وظيفة إدارية فعلية في مجلس إدارة إنديان أويل.

وسوف تصبح ميستري أيضا مديرة في مجالس إدارة وحدة تشيناي بتروليوم التابعة لشركة النفط الهندية "انديان أويل" ووحدة جي.في راتناجيري للتكرير والبتروكيماويات التي تخطط لبناء مصفاة عملاقة بقوة 60 مليون طن/سنة على الساحل الغربي للهند.

يشار إلى أن ميستري حاصلة على شهادة جامعية في هندسة التعدين، وترأست سابقا مصفاة النفط اراوني التابعة لإنديان أويل في ولاية بيهار ومصفاة ديجبوي في ولاية أسام.