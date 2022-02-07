لقي ثلاثة رجال حتفهم أثناء تسلقهم الجبال في اليونان، فيما يشتبه في أنه انهيار جليدي في أعقاب تساقط ثلوج كثيفة بشكل غير عادي في شبه جزيرة بيلوبونيز.

وبعد أن فقد رجال الإنقاذ الاتصال بالمتسلقين بدأوا عملية إنقاذ كبيرة شاركت فيها فرقة الإطفاء وخدمة الإنقاذ الجبلي والمروحيات

وذكرت محطة راديو "سكاي" أنه تم العثور ظهرا على سترة وخوذة تم بعدها اكتشاف جثث المتسلقين .

وتردد أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 55 عاما بدأوا تسلقهم من بلدة كالافريتا للتزلج حيث يرتفع جبل أروانيا .

وذكرت تقارير وسائل الإعلام ان المتسلقين كانوا من مدينة باتراس الساحلية اليونانية وكانوا جميعا من متسلقى الجبال ذوي الخبرة .