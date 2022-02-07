صرح رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بأنه من المحتمل أن تجتمع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء دول وحكومات نحو 35 دولة أخرى في المؤتمر المقرر عقده في منتصف شهر شباط/فبراير الجاري.

وقال رئيس المؤتمر فولفجانج إيشينجر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أتوقع حقا مشاركة نائبة الرئيس الأمريكي، حتى وإن لم يتم تأكيد ذلك رسميا حتى الآن".

وإلى جانب هاريس وشولتس، من المتوقع أيضا مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في مؤتمر ميونخ الذي يعد أهم مؤتمر للسياسة الأمنية على مستوى العالم والمقرر انعقاده في الفترة بين 18 و20 شباط/فبراير الجاري.

وصرح إيشينجر بأنه صحيح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض الحضور الشخصي للمؤتمر، إلا أنه لم يستبعد أن يشارك افتراضيا بإلقاء كلمة (عبر الفيديو)، وقال: "لا أود إقصاء روسيا على أي حال. يتوقف الأمر حاليا على موسكو في إدراك الفرصة لعرض المنظور الروسي للأمور، ليس فقط عبر خطاب للولايات المتحدة والناتو، ولكن بتوضيح هذا المنظور مرة أخرى أمام جمهور ذو خبرة معرفية ورفيع المستوى".

يذكر أن مؤتمر ميونخ الدولي للأمن انعقد العام الماضي افتراضيا فقط عبر الإنترنت، أي دون حضور شخصي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر إيشينجر عدم إلغاء الحضور الشخصي للمؤتمر هذا العام على الرغم من تفشي موجة أوميكرون، وبرر ذلك بالاحتياج الهائل للقاءات شخصية في مشهد السياسة الأمنية.

وقال إيشنجر: "قلما كانت مثل هذه المباحثات التي تنتمي للزاد اليومي لدبلوماسية الأزمات، ممكنة خلال العامين الماضيين. أدى ذلك إلى إعاقة مؤكدة لدبلوماسية إدارة الأزمات الدولية".

ومن المقرر انعقاد المؤتمر تحت لوائح صارمة بسبب الوباء، من بينها خفض عدد الأشخاص المسموح بمشاركاتهم في المؤتمر، وضرورة إجراء اختبار (بي سي أر) يوميا للمشاركين، على أن يكون جميع المشاركين قد تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد من الأساس.