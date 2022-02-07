ذكرت صحيفة (سبورت) الإسبانية، أن نادي برشلونة "عملاق الدوري الكتالوني" سيواجه منافسة قوية للاحتفاظ بمدافع فريقه الأول لكرة القدم رونالد أراخو، خاصة بعد تلقيه عرضين رائعين من أندية في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني أن أراخو أصبح دعامة أساسية في دفاع برشلونة، ومن المقرر أن يقود لاعب أوروجواري إلى جانب إريك جارسيا، خط دفاع برشلونة في السنوات المقبلة إلا أن عقده ينتهي في يونيو 2023 وتتهافت الأندية على الحصول على خدماته.

وأضافت أن هناك تقارير تفيد بأن اللاعب تلقى عرضين من مانشستر يونايتد وتشيلسي، بمقابل أفضل مما يحصل عليه في البارسا، إلا أن اللاعب يفضل البقاء في ناديه والتجديد لفترة أخرى.

وتابعت أنه بغض النظر عن مدى رغبة أراخو في البقاء، يجب أن يكون عرض برشلونة أقرب قليلا إلى العروض الموجودة بالخارج وتحسين الظروف لبقاء اللاعب