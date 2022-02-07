تقوم أم سامح (72 عاما)، تحيط بها فرقة من قارعي الطبول والدفوف، بالغناء الذي يتصاعد تدريجيا بالتزامن مع الإيقاع.

ولأنها أحد آخر من يمارسون الزار، فهي جزء من جوقة موسيقية تسمى (مزاهر) والتي تأسست من أجل الحفاظ على هذا الفن التقليدي حيا في مصر.

كان الزار يوما من الممارسات الموجودة في العديد من دول المنطقة، والفرقة التي تقودها موسيقيات تستلهم فنها من الموسيقى التي تنحدر من جنوب مصر والسودان.

تقول أم سامح إن كلمات الأغاني معرفة شفهية يتم تناقلها عبر الأجيال وتهدف بالأساس إلى أن تكون شكلا من أشكال التداوي بالموسيقى.

والطبيعة الشفهية لهذا الفن التقليدي واضحة وتقول عنها "لا هو مش مكتوب ولا ورقة ولا قلم ولا نوتة، احنا رحنا لقيناه كدة من الجدود.. سلسال كدة لحد ما وصلنا احنا برده".

وتؤدي أم سامح وفرقتها عروضا بشكل منتظم في المركز المصري للثقافة والفنون في القاهرة وهي تغني منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها.