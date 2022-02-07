قال مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مساء الأحد إنه يأمل في العودة إلى الملاعب قريبا، وذلك بعد أن خضع لجراحة في الركبة أمس.

وذكر بايرن ميونخ أن مانويل نوير سيغيب عن الملاعب "لأسابيع مقبلة" بعد أن خضع لجراحة في مفصل الركبة اليمنى، وبعدها نشر نوير تعليقاته عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام".

وقال نوير 35 عاما/ أمس الأحد :"خضعت لعملية بسيطة في الركبة هذا المساء. كل شيء سار على ما يرام، لذلك سأتمكن من بدء تدريبات إعادة التأهيل قريبا. أتمنى أن أتمكن من العودة إلى الملاعب خلال أسبوعين."

وكان نوير قد غاب عن الملاعب في كانون الثاني/يناير بسبب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، كما سبق له الغياب لعدة أشهر بسبب إصابة بكسر في القدم في موسم 2018-2017، لكنه الآن لا يتوقع الغياب لفترة طويلة.

وإلى جانب غيابه في الفترة المقبلة عن مباريات بايرن في الدوري الألماني (بوندسليجا)، سيغيب نوير أيضا عن المباراة المقررة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، ولم تتضح الصورة بعد بشأن إمكانية مشاركته في مباراة الإياب المقررة في الثامن من أذار/مارس.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ :"نحن جميعا في النادي والفريق نتمنى الشفاء العاجل لمانويل، ونثق في أنه سيستعيد لياقته بالكامل قريبا."

ومثلما كان الوضع في أوقات سابقة، سيحل سفن أولريش مكان مانويل نوير في حراسة مرمى بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة.