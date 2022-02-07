سمحت فرنسا مؤقتا لمنتجى الكهرباء بحرق المزيد من الفحم بعد أن حذرت شركة تشغيل الشبكة في البلاد من نقص محتمل في الطاقة .

ورفعت الحكومة رسميا الحد الاقصى لتشغيل محطات الطاقة التى تعمل بالفحم لشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

واقترحت وزارة البيئة هذا التخفيف في أوائل كانون الثاني/يناير قائلة إنه من الضروري ضمان إمدادات آمنة من الكهرباء عندما يكون استخدام الطاقة مرتفعا خلال شهور الشتاء الباردة.

ويسهم الفحم بدور كبير في مزيج الطاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء حتى مع ارتفاع الأسعار والمخاوف المناخية التي تضغط على الحكومات للحد من استخدامه.