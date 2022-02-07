كشف رئيس كينيا أوهورو كينياتا بصفته رئيس تحالف القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا عن نتائج تقرير الاتحاد الأفريقي المتعلق بالتقدم المحرز في مكافحة الملاريا لعام 2021 والمقدم إلى رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة العادية ال(35) للقمة الأفريقية.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي أن أوهورو كينياتا سلط - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمشاركة ميناتا ساميت مفوض الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والدكتور عبدالرحمن ديالو الرئيس التنفيذي لشراكة التحالف للقضاء على الملاريا - الضوء على التقدم والتحديات والتوجهات المستقبلية في الاستجابة للملاريا وأجندة الصحة والتنمية في القارة.

وأشار البيان إلى أن كينياتا أبرز حالة الملاريا في القارة، والإجراءات التي اتخذتها البلدان الأفريقية والمطالب الرئيسية للقضاء على الملاريا بما يتماشى مع الالتزامات والاستراتيجية القارية، والإطار التحفيزي لإنهاء الإيدز والسل، والقضاء على الملاريا في أفريقيا بحلول عام 2030.