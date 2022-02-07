أصبحت الهولندية إرين فوست أكبر لاعبة تتوج بميدالية ذهبية في التزلج السريع بالألعاب الأولمبية، حيث فازت اليوم الاثنين بذهبية سباق التزلج السريع لمسافة 1500 متر في أولمبياد بكين 2022 .

وأحرزت فوست الذهبية بذلك وعمرها 35 عاما و312 يوما.

كذلك أصبحت فوست أول رياضية تتوج بميداليات ذهبية فردية في خمس دورات أولمبية شتوية مختلفة.

وأحرزت فوست، المتوجة بعدة ألقاب عالمية وأولمبية، المركز الأول مسجلة دقيقة واحدة و28ر53 ثانية محطمة الزمن القياسي الأولمبي المسجل باسم مواطنتها يورين مورس في أولمبياد سوتشي 2014 وهو دقيقة واحدة و51ر53 ثانية.

واحتلت اليابانية ميهو تاكاجي حاملة الزمن القياسي العالمي المركز الثاني بزمن دقيقة واحدة و83ر49 ثانية لتحرز الميدالية الفضية.

بينما احتلت الهولندية الأخرى أنطوانيت دي يونج المركز الثالث بفارق 54ر1 ثانية لتنتزع الميدالية البرونزية.

وتوجت فوست بميداليات في الدورات الأولمبية الشتوية الخمس السابقة حيث أحرزت خلالها ست ذهبيات وخمس فضيات وبرونزية واحدة.