القاهرة - محمد صلاح



شيعت جنازة المخرج الراحل أحمد يحيى (74 سنة) من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه بمقابر الأسرة في الإمام الشافعي تاركا رصيدا كبيرا من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا.



وكان المخرج الراحل قد بدأ دخوله الوسط الفني ممثلا وكان عمره وقتها 15 عاما مع الراحل عبدالحليم حافظ، في فيلمي (حكاية حب) عام 1959 و(البنات والصيف) عام 1960، وبعد تخرجه في المعهد العالي للسينما عمل مساعد مخرج مع عدد من المخرجين الكبار، منهم: حلمي حليم وأشرف فهمي وحسين كمال ومحمد عبدالعزيز، وأخرج للعديد من النجوم، منهم فريد شوقي ورشدي أباظة وليلى علوي وعادل إمام ومحمود يس ويسرا وفاروق الفيشاوي وعادل أدهم ويسرا ونبيلة عبيد.



الراحل له في سجل الأفلام السينمائية العديد من الأفلام المميزة وضمن أبرز البصمات على الشاشة الكبيرة، منها أفلام (العزاب امرأة - رحلة النسيان - لا تبكي يا حبيب العمر - ليلة بكى فيها القمر - غدا سأنتقم - حكمت المحكمة - حب لا يرى الشمس - حتى لا يطير الدخان - كراكون في الشارع - يا عزيزي كلنا لصوص - الصبر في الملاحات).



يذكر أن المخرج الراحل تم تكريمه في الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط الذي أقيم عام 2018، وتعرض يحيى لوعكة صحية تم على أثرها نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث أصيب وقتها بضيق شديد في التنفس أدى إلى اختناق وإغماء.