عواصم - وكالات: شيع الآلاف في المغرب الطفل ريان الذي أخرج ميتا من بئر علق فيها خمسة أيام في مأساة هزت العالم، بقرية إغران التي كانت مسرحا للحادث شمال المملكة.



ووصل الموكب الجنائزي للطفل ريان إلى قرية إغران التابعة لإقليم شفشاون، قادما من العاصمة الرباط، وشهد محيط القرية تعزيزات أمنية كبيرة، في وقت توافد مئات الأشخاص الى منزل العائلة للتعزية والمواساة.



وأقيمت مراسم الجنازة ليوارى الثرى بمقبرة الزاوية الواقعة على بعد نحو 6 كيلومترات عن قرية إغران، وسط حضور مكثف لمسؤولي السلطات المحلية.



وكان جثمان الطفل نقل إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد إخراجه من البئر.