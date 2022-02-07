البنوك ستفتح أبوابها للجمهور على نطاق محدود يومي 2 و3 مارس عبر القاعة المصرفية بالمركز الرئيسي وبعض الفروع الأساسية





قالت مديرة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، انه بمناسبة قرب حلول ذكرى العيد الوطني ويوم التحرير للعام الميلادي 2022 وذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1443، فإن البنوك المحلة ستعطل أعمالها اعتبارا من يوم الأحد 27 الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس المقبل، على أن تفتح البنوك أبوابها للجمهور على نطاق محدود يومي الأربعاء والخميس الموافقين 2 و3 مارس، وذلك من خلال القاعة المصرفية بالمركز الرئيسي ومن خلال بعض الفروع الأساسية المنتشرة في محافظات الدولة، وذلك بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي.

وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.