أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت عن بدء تقديم طلبات التحويل إلكترونيا من خلال موقع التسجيل

http://portal.ku.edu.kw/sis وذلك خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء 8 الجاري حتى الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) يوم الخميس 10 الجاري، وذلك وفقا لما يلي:



ـ التحويل يكون من كلية لأخرى بعد استيفاء الطالب للشروط العامة والخاصة للتحويل.



ـ الطالب المجتاز 45 وحدة دراسية فأقل المستوفي لشروط التحويل الأخرى ستظهر له رسالة تتضمن تحويله إلى الكلية الأخرى.



ـ الطالب المجتاز أكثر من 45 وحدة دراسية والمستوفي لجميع شروط التحويل الأخرى ستظهر له رسالة تفيد بقبول طلب التحويل وأنه سيبت في الطلب بعد عرضه على لجنة الشؤون الطلابية بالجامعة.



ـ يسمح بتقديم طلبات التحويل الكترونيا للطلبة المستوفين لشروط التحويل من دفعات 2018 وما بعد فقط.



ـ الطلبة دفعات 2017 وما قبل عليهم تقديم طلب على ايميل ادارة السجلات [email protected] خلال الفترة من 8 - 10 /2022/2.



ـ الطلبة دفعة 2015 وما بعد لا يحق لهم التحويل إلى أي كلية أخرى بعد اجتياز 78 وحدة دراسية.



مع ملاحظة ان الطالب غير المستوفي لشروط التحويل ستظهر له رسالة تفيده بالشروط الواجب عليه استيفاؤها ليتمكن من تقديم طلب التحويل لاحقا.



ولا يسمح للطلبة المقيدين في كليات والطب والصيدلة وطب الأسنان بالتحويل وفقا لهذا النظام.



كما أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن بدء تقديم طلبات التحويل الداخلي إلكترونيا من خلال موقع التسجيل http://portal.ku.edu.kw/sis وذلك خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرا غد الثلاثاء حتى الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) الخميس 10 الجاري، وذلك وفقا لما يلي:

ـ التحويل يكون من تخصص لآخر داخل الكلية بعد استيفاء الطالب للشروط العامة والخاصة للتحويل.



ـ الطالب المستوفي لشروط التحويل ستظهر له رسالة تتضمن تحويله إلى التخصص الجديد.



ـ يسمح بتقديم طلبات التحويل الداخلي الكترونيا للطلبة المستوفين لشروط التحويل من دفعات 2018 وما بعد فقط.



ـ الطلبة دفعات 2017 وما قبل عليهم مراجعة مكتب التوجيه والإرشاد في كليته خلال الفترة المحددة من قبل الكلية.



وستظهر للطالب غير المستوفي لشروط التحويل رسالة تفيده بالشروط الواجب عليه استيفاؤها ليتمكن من تقديم طلب التحويل لاحقا.



ولا يسمح للطلبة المقيدين في كليات الحقوق والطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم الطبية المساعدة بالتحويل وفقا لهذا النظام.