بشرى شعبان

افتتح الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون مسلم السبيعي المخيم الربيعي التاسع عشر لنزلاء الرعاية الاجتماعية تحت شعار «فرحة وطن» والذي تبدأ أنشطته خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري.



وقال السبيعي: جريا على عادتنا السنوية وكما عودتنا إدارة التوعية والإرشاد ممثلة بالمدير والمراقب ورؤساء الأقسام على كل ما يفيد أبناءنا في قطاع الرعاية الاجتماعية تم تنظم المخيم الربيعي الـ 19 والذي يتم فيه استضافة المشايخ والدكاترة المختصين في المجالات المتعددة لخدمة النزلاء.

بدوره، قال مدير إدارة التوعية والإرشاد جاسم الحمود إن الإدارة حريصة على أبنائنا وفتياتنا في الدور الإيوائية وترسيخ المبادئ والقيم والأخلاق من ضمن الخطة التشغيلية التي تسير عليها الإدارة في تنفيذ أعمالها وأنشطتها، وقد تم اختيار مسمى المخيم نظرا للأيام الوطنية الجميلة التي تعيشها البلاد.

من جهته، أوضح مراقب إدارة التوعية والإرشاد والمشرف العام طارق القطان أن المخيم سيكون مختلفا هذا العام بسبب جائحة كورونا، وتطبيقا للاشتراطات الصحية سيتم تنفيذه عن بعد عبر تطبيق زووم من خلال استضافة المشايخ والدكاترة المختصين الشرعيين لإقامة الأنشطة والمحاضرات والدورات والمسابقات في الدور الإيوائية (إدارة الحضانة والعائلية - إدارة رعاية الأحداث - إدارة رعاية المسنين) بالفترتين الصباحية والمسائية.

ولفت القطان إلى أن إدارة التوعية والإرشاد حريصة دائما على توفير بيئة دينية قائمة على الوسطية والاعتدال في تربية الأبناء والنزلاء لترسيخ مكارم الأخلاق والقيم النبيلة.