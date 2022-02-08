طلال بارا



إذا كنت تبحث عن سيارة سيدان رياضية فاخرة تتمتع بأعلى وأقوى أداء على الإطلاق، فستجد لدى صانع الفخامة الأميركي كاديلاك ضالتك، إنها سيارة CT5-V Blackwing الجديدة والتي تمثل خلاصة القوة والذكاء والأناقة في حزمة واحدة لتوفر لك أفضل القدرات في فئتها.



طراز كاديلاك CT5-V Blackwing وصل الكويت قادما من دبي في جولة للتجارب تشمل أسواق المنطقة، و«كاديلاك الغانم» اتاحت لنا فرصة اصطحاب هذه السيدان الرياضية الفاخرة في تجربة قيادة سريعة، حيث سنعرفكم بشكل سريع على بعض التفاصيل الممتعة والشيقة.



وقبل الخوض في التفاصيل تقوم طرازات V-Series Blackwing المطورة على الأداء الديناميكي الممتاز الذي طالما تمتعت به بالأساس سيارة CT5-V السابقة وذلك لتقديم المستوى الأعلى ضمن مجموعة سيارات السيدان من كاديلاك، حيث تم تطوير طراز CT5-V Blackwing الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار عنصرين أساسيين هما تفاعل السائق والأداء العالي، حيث جرى منحهما الأولوية القصوى.



تصميم مدروس



البداية مع التصميم الخارجي، حيث تجمع CT5-V Blackwing بين التصميم المذهل والوظائف الممتازة، وابتداء من الشبك الأمامي الجريء وصولا إلى الأبعاد السلسة الطويلة والمنخفضة، يعمل الجانب الجمالي جنبا إلى جنب مع الديناميكيات الهوائية التي تم التحقق منها على نطاق واسع، مما أدى إلى تصميم مميز يفرض حضوره داخل وخارج حلبة السباق.



هذا التصميم الجريء يقوم بتوجيه تدفق الهواء بأسلوب رائع، حيث يعمل الشبك الأمامي الجديد على توجيه الهواء إلى المشعات الرئيسية وقنوات التبريد وتدفق الهواء، وتم تصميم الشبك الثانوي بشكل عملي وهادف، ليقوم الفاصل الأمامي والجناح الخلفي بتقليل الرفع وتوليد قوة سحب.



وللارتقاء بمستوى تصميم الأداء إلى مستويات جديدة، تتمتع CT5-V Blackwing بحزمتين متاحتين من ألياف الكربون، وتقلل هذه الحزم «التي تعتبر أكثر من مجرد زينة» بشكل كبير من الرفع وتحسن بشكل كبير التحكم والسيطرة.



كما تتميز طرازات V-Series Blackwing بعجلات من الألمنيوم المصوغ التي تعتبر أقوى وأخف من عجلات الألمنيوم التقليدية، مع إطارات منخفضة الارتفاع وعالية الأداء مصممة لفصل الصيف فقط، وتعتبر هذه العجلات أكثر صلابة من أجيال كاديلاك السابقة، وتتمتع بقدرتها على تقليل ضوضاء الطريق وتحسين الأداء على الحلبة.

تضيف اللمسات الثلاث المميزة صبغة جمالية فريدة على V-Series Blackwing ما يجعلها تثير الإعجاب أثناء الحركة والتوقف.



مقصورة تركز على السائق



لنتتقل إلى داخل مقصورة CT5-V Blackwing، والتي تركز على السائق وتوفر توازنا دقيقا بين الفخامة الراقية والأداء العالي، حيث تم تصميم جميع التفاصيل ابتداء من لمسات ألياف الكربون، والمواد الفاخرة، وصولا إلى المقاعد الرياضية عالية الأداء والمريحة للوصول إلى هدف واحد - جعل كل رحلة تجربة فائقة الإثارة والروعة.



وتقدم CT5-V Blackwing ثلاثة مستويات من الأناقة المعززة للمقصورة، كل منها يوفر لمسات من ألياف الكربون ومجموعة من المزايا المستوحاة من الأداء.



وبفضل عقود من التميز في السباقات، تدمج CT5-V Blackwing ببراعة التكنولوجيا المبتكرة مع القوة الفائقة بمنتهى الدقة.

من مجموعة العدادات المزودة بشاشة مائلة HD مقاس 12 إنش قابلة لإعادة التكوين إلى أوضاع السائق القابلة للتخصيص ووسائل الراحة المتقدمة، تجسد هذه السيارة الذكاء المطلق كل لفة وفي كل ميل تقطعه.



قلب الجناح الأسود



تزود سيارة CT5-V Blackwing التي تمكنت من تسجيل الوقت القياسي على حلبة ياس مؤخرا، محركا معدلا ومجمعا يدويا من نوع V8 سعة 6.2 ليتر بشاحن توربيني فائق يولد قوة قدرها 668 حصانا مع عزم يبلغ 893 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 10 سرعات، مما يجعلها أقوى سيارة «كاديلاك» يجري إنتاجها على الإطلاق.



ولتوضيح هذا أكثر، فإن CT5-V Blackwing تستطيع التسارع من السكون إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.6 ثوان فقط، وتتمتع بسرعة قياسية على الحلبة تزيد عن 320 كلم/س، وتدعم هذا وضعيات ضبط الأداء الرائدة عالميا والتي تم تعزيزها للحد الأقصى.



ويمكن للسائقين الحصول على باقة واسعة من الخصائص التي تساعد بتسجيل الأرقام القياسية، بما في ذلك إطارات ميشلان Pilot Sport 4S التي جرى تطويرها حصريا لهذه السيارات، بالإضافة إلى المكابح الأضخم بتاريخ «كاديلاك» التي يتم تركيبها في المصنع مباشرة، والمزودة بها سيارة CT5-V Blackwing.



كاديلاك CT5-V Blackwing



المحرك: V8 سعة 6.2 ليترات بشاحن توربيني



القوة 668 حصانا



عزم الدوران 893 نيوتن متر



ناقل حركة يدوي بـ 10 سرعات



التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في 3.6 ثوان



السرعة القصوى: 320 كلم/س



أهم التجهيزات



٭ الجيل الأحدث من نظام التعليق المتكيف للتحكم المغناطيسي.



٭ مكابح Brembo عالية الأداء



٭ خيارات وضعية القيادة، إدارة أداء السحب ونظام التحكم المخصص للانطلاق ونظام قفل Line Lock



٭ عجلات ألمنيوم قياس 19 إنشا مع إطارات منخفضة الارتفاع وعالية الأداء مصممة لفصل الصيف فقط



٭ خيارات المقصورة تشمل خيارات فاخرة وحصرية



٭ نظام صوت AKG الفاخر



٭ حزمات ألياف الكربون



٭ مسجل بيانات الأداء