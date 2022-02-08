أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملونة لتفريق آلاف المحتجين في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري ومنعتهم من الوصول إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، ما أدى إلى إصابة البعض.



وخرج الآلاف من السودانيين المناهضين للانقلاب العسكري في وسط العاصمة ومدنها المجاورة: بحري وأم درمان للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، حسبما أفاد صحافيون وشهود عيان. كذلك تظاهر ألفا شخص في ولاية القضارف شرق البلاد.



وهتف المتظاهرون: «العسكر إلى الثكنات والجنجويد ينحل»، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي انبثقت عن «ميليشيات الجنجويد» التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب عام 2003 في إقليم دارفور غرب البلاد.



وامتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة، حيث قال خالد يوسف أحد شهود العيان من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد 186 كيلومترا جنوب الخرطوم «تجمع حوالي 3 آلاف متظاهر وحمل بعضهم الإعلام السودانية وصور للشهداء وهتفوا: لا لا لحكم العسكر».



وقالت سامية محمد، وهي شاهدة عيان من مدينة بورتسودان الساحلية شرق البلاد لفرانس برس عبر الهاتف، «خرج ألفا متظاهر في محطة المواصلات الرئيسية بوسط المدينة وهم يحملون أعلاما ويهتفون ضد حكم العسكر».



وجاءت احتجاجات أمس بعد أيام من تظاهر آلاف من أنصار الجيش السوداني أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم وامتطى بعضهم الجمال، وهاجموا ما وصفوه بـ «التدخلات الأجنبية» وهتفوا معبرين عن دعمهم للجيش.



وترعى الأمم المتحدة محادثات ترمي إلى إيجاد حل للأزمة، وهي تحض السلطات على الدوام على الامتناع عن استخدام العنف لوضع حد للاحتجاجات السياسية.



ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط عمر البشير. وأوقعت حملة قمع التظاهرات المناهضة للانقلاب 79 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.



وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول إن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى الى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.



ومؤخرا، أعلنت السلطات السودانية أنها ضبطت أسلحة كانت بحوزة عناصر بينت مشاهد فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم استخدموها.