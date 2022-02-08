يسعى مان يونايتد إلى تعويض خيبة خروجه المخيب من الدور الرابع لمسابقة الكأس، عندما يحل ضيفا على بيرنلي صاحب المركز الأخير في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وأخفق يونايتد في الإبقاء على حظوظه بإحراز لقب محلي أول له منذ 2017، وذلك بخروجه من الدور الرابع لمسابقة كأس إنجلترا بخسارته على أرضه أمام ميدلزبره من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» بركلات الترجيح 7-8 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.



وبعد خروجه من الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة على يد وست هام (0-1) وتخلفه في الدوري بفارق 19 نقطة عن جاره مان سيتي المتصدر بعد 23 مباراة لكل منهما، كانت مسابقة الكأس التي لم يتوج بها منذ 2016، الأمل الوحيد ليونايتد بلقب محلي أول منذ 2017 حين أحرز كأس الرابطة في الموسم نفسه الذي توج خلاله بلقب «يوروبا ليغ» الأخير له أيضا قاريا.



وسيطوي مان يونايتد صفحة الكأس، ليدخل صراع المنافسة على البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة الى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.



ويحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 38 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطة واحدة أمام مطارده المباشر وست هام الخامس والذي يستضيف واتفورد اليوم أيضا.



ويلعب نيوكاسل مع ضيفه إيفرتون في ثاني مباراة للأخير بقيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد.



وحقق لامبارد بداية موفقة مع القطب الأزرق لمدينة ليفربول، بقيادته إلى ثمن نهائي مسابقة الكأس بالفوز على برينتفورد 4-1.



نوتنغهام يقصي حامل اللقب



تابع نوتنغهام فوريست من الدرجة الأولى حصد ضحاياه من الدرجة الممتازة بفوزه الساحق على ليستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي 4-1 في كأس إنجلترا.