ابتعد ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه غرناطة 1-0، فيما استعاد برشلونة المنقوص عدديا أمجاده السابقة وظهر بصورة «الزمن الجميل» حين كان لا يهاب منافسيه بإسقاطه ضيفه والقطب الثاني للعاصمة أتلتيكو 4-2، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين.



في المباراة الأولى، سجل هدف النادي الملكي الوحيد ماركو أسنسيو من تسديدة رائعة من 25 مترا اخترقت شباك الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو في الدقيقة 74، مسجلا هدفه السادس في الدوري هذا الموسم. ورفع ريال مدريد رصيده في المركز الأول إلى 51 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن مطارده المباشر إشبيلية الذي كان سقط في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا. في المباراة الثانية وعلى ملعب «كامب نو»، سجل أهداف «البلاوغرانا» جوردي البا (10) ردا على هدف السبق من أتلتيكو عبر البلجيكي يانيك كاراسكو (8) وغافي (21) والأوروغوياني رونالد أراوخو (43) والبرازيلي داني ألفيش (49) الذي طرد بعد 20 دقيقة لارتكابه خطأ على كاراسكو. وأضاف مهاجم برشلونة السابق الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثاني لفريقه أتلتيكو في الدقيقة 58.



وعلق الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو «علينا أن نأخذ بعين الاعتبار واقعية منافسينا. علينا أن نتطور في الحدة والعدوانية... والفوز».



وأضاف: «سنحت لنا العديد من الفرص الواضحة. ولكن هم (برشلونة) تمكنوا من التسجيل. في كرة القدم، دائما ما يكون الشخص الأكثر حدة من ينتهي به المطاف بالفوز. شعرنا أننا كنا في أجواء المباراة.. لكن في كرة القدم هناك عدة طرق للفوز واليوم واقعية برشلونة هي التي سادت». وانتزع برشلونة من أتلتيكو المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو المتراجع للخامس.



وفي مباراة أخرى، أوقف فياريال سلسلة مضيفه ريال بيتيس الذي لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الـ 6 الأخيرة في مختلف المسابقات (5 انتصارات مقابل تعادل)، بفوزه عليه 2-0، سجلهما بو توريس (41) والفرنسي إتيان كابو (83). وتقدم فريق «الغواصات الصفراء» للمركز السادس برصيد 35 نقطة، فيما تجمد رصيد بيتيس الثالث عند 40 نقطة.