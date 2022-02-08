ضيّق نابولي الخناق بدوره على إنتر المتصدر وبات يتخلف عنه بنقطة واحدة بفوزه خارج ملعبه على فينيتسيا بهدفين نظيفين في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وكان ميلان تفوق على إنتر في دربي ميلانو 2-1 ليصبح على نقطة واحدة أيضا منه.



ويملك إنتر 53 نقطة مقابل 52 لكل من نابولي الذي ارتقى إلى المركز الثاني وميلان الثالث، لكن الأول لعب مباراة أقل.



ومنح أوسيمهن التقدم لفريقه بكرة رأسية في الدقيقة 59.



وحسم الفريق الجنوبي النتيجة نهائيا في صالحه في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع عبر أندريا بيتانيا.



واستغل يوفنتوس خسارة أتالانتا المفاجئة على أرضه أمام كالياري 1-2 وتغلب على ضيفه فيرونا بهدفين نظيفين بفضل لاعبين ضمهما خلال فترة الانتقالات الشتوية لينتزع منه المركز الرابع.



وافتتح الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي تعاقد معه من فيورنيتنا التسجيل للسيدة العجوز بعد مرور 13 دقيقة.



وأضاف الوافد الجديد الآخر السويسري الدولي دينيس زكريا الهدف الثاني (69).



وتراجع أتالانتا الى المركز الخامس بسقوطه المفاجئ على أرضه ضد كالياري الجريح 2-1، مانحا الفرصة ليوفنتوس للانقضاض على آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.



وتجمد رصيد فريق مدينة برغامو عند 43 نقطة بالمركز الخامس، في حين يملك يوفنتوس 45 نقطة، علما ان الأول يملك مباراة مؤجلة ضد تورينو.



إنتر وروما في الكأس



يلتقي اليوم في مواجهة نارية بربع نهائي كأس إيطاليا روما مع إنتر ميلان.