يمني الأهلي المصري، بطل أفريقيا، النفس بمواصلة فك عقدته في مونديال الأندية لكرة القدم وبلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، عندما يلاقي بالميراس البرازيلي، بطل ليبرتادوريس، اليوم في نصف نهائي النسخة الثامنة عشرة في أبوظبي.



وهي المرة الرابعة يبلغ فيها الأهلي دور الأربعة للمسابقة العالمية للأندية بعد أعوام 2006 و2012 و2020، وقد خرج في مناسبتين على يد فريق برازيلي وبالتالي يأمل في أن تكون الثالثة ثابتة على غرار عقدته المكسيكية التي فكها في ربع النهائي عندما تغلب على مونتيري المكسيكي.



ففي نسخة 2006 في اليابان سقط الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا (10 مرات)، أمام إنترناسيونال 1-2 قبل أن ينهيها في المركز الثالث بفوزه على كلوب أميريكا المكسيكي 2-1، وفي نسخة 2012 في اليابان أيضا خرج على يد كورينثيانز 0-1 قبل أن ينهيها رابعا بخسارته أمام مونتيري المكسيكي 0-2.



وفك الأهلي عقدة مونتيري السبت عندما تغلب عليه 1-0 في الدور الثاني بهدف ظهيره محمد هاني، بتشكيلة شبه رديفة في غياب لاعبيه المشاركين مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا التي اختتمت بتتويج السنغال باللقب للمرة الأولى في تاريخها.



ويطمح بالميراس إلى تفادي سيناريو العام الماضي عندما خسر أمام تيغيريس المكسيكي في دور الأربعة 0-1، قبل أن يسقط أمام الأهلي في مباراة الترضية 2-3 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.



وضرب الهلال السعودي بطل آسيا موعدا مع تشلسي بطل أوروبا في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية بعد أن ألحق خسارة ساحقة بنظيره الجزيرة الاماراتي 6-1 في أبو ظبي هي الأعلى في تاريخ البطولة.



وكان السد القطري حقق أعلى نتيجة في البطولة بفوزه العريض على الترجي التونسي 6-2 في المباراة على المركز الخامس في نسخة عام 2019.



وجاءت أهداف الهلال عن طريق كل من النيجيري أوديون إيغالو (36) والبرازيلي ماثيوس بيريرا (40)، ومحمد كنو (57)، وسالم الدوسري (77) والمالي موسى ماريغا (88)، والبيروفي اندريه كاريلو (90+2 من ركلة جزاء)، فيما جاء هدف الجزيرة الوحيد عن طريق المالي عبدالله ديابي (14).



ويطمح الفريق السعودي إلى تحقيق إنجاز تاريخي في هذه البطولة عبر سعيه إلى لقب أول للأندية الآسيوية التي وصلت مرتين إلى المباراة النهائية من دون التمكن من إحراز اللقب، لكن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة الفريق اللندني بطل أوروبا عندما يتواجهان غدا.