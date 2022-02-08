اقتنص السويسري بيات فويتس ذهبية الانحدار الشهيرة في أولمبياد بكين الشتوي، فيما أخفقت النجمة الأميركية ميكايلا شيفرين وودعت بخفي حنين في التعرج الطويل ضمن التزلج الألبي.



وفي الانحدار أيضا، أصبح الفرنسي يوهان كلاري (41 عاما)، صاحب الفضية، أكبر متزلج ألبي يحرز ميدالية في تاريخ الألعاب الأولمبية، بعدما كان الرقم السابق بحوزة الأميركي بودي ميلر المتوج ببرونزية التعرج السوبر طويل في 2014 عن 36 عاما و127 يوما.



وسجل فويتس 1:42.69 دقيقة، بفارق 10% من الثانية عن كلاري، فيما حل النمساوي ماتياس ماير ثالثا (1:42.85 د).



وخيم خروج حاملة اللقب النجمة الأميركية ميكايلا شيفرين على مسابقة التعرج الطويل التي أحرزت ذهبيتها السويدية سارا هكتور.



وكانت هكتور الأسرع في مجموع الفترتين بزمن 1:55.69 دقيقة في يانكينغ، بفارق 28% من الثانية عن الإيطالية فيديريكا برينيوني، فيما أكملت بطلة العالم الحالية النرويجية لارا غوت-بهرامي المنصة في زمن 1:56.41 دقيقة.



وقبل 3 سنوات كان ماكس باروت في المستشفى يصارع مرض السرطان، لكن الكندي أحرز ذهبية مسابقة سلوب ستايل ضمن رياضة ألواح التزلج (سنوبورد).



باروت الذي قال إن العلاج الكيميائي تركه عند مستوى «0%» بعد تشخيصه بورم هودجكن اللمفاوي عام 2018، تفوق على الصيني اليافع سو ييمينغ البالغ 17 عاما (88.70) بعد تسجيله 90.96 نقطة في النزول الثاني، فيما حل الكندي الآخر مارك ماكموريس ثالثا (88.53).



وأكد باروت (27 عاما) «قبل 3 سنوات تحديدا، كنت ممددا على السرير في المستشفى دون أي طاقة، عضلات أو تمارين».



وتابع بعد تتويجه في تشانغجياكو «كانت أصعب لحظات حياتي، وأن أقف هنا في الأولمبياد بعد 3 سنوات، أمارس شغفي، وأحقق أفضل مسار في حياتي وأحرز الذهبية، هذا جنوني».



وقال باروت إنه شعر كـ «الأسد داخل القفص» عندما كان يخضع لعلاج السرطان، بعد أشهر من إحرازه فضية بيونغتشانغ 2018. وسيحاول باروت تحقيق ثنائية تاريخية عندما يخوض مسابقة الهوائي الكبير.



ودخلت الروسية اليافعة كاميلا فالييفا (15 عاما) عندما أصبحت أول متزحلقة على الجليد تحقق قفزة رباعية في الألعاب الأولمبية، خلال مسابقة الفرق.



وساهمت هذه القفزة بشكل كبير في تتويج الفريق الروسي أمام الولايات المتحدة واليابان.