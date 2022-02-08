أعلن أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم، أن نجمه السابق مارك أوفرمارس استقال من منصبه مديرا رياضيا للنادي بعد إرساله «سلسلة من الرسائل غير اللائقة» إلى بعض زميلاته.



وعبر أوفرمارس (48 عاما) عن «خجله» واعتذر واعترف بأنه «تجاوز الحدود» حسب بيان للنادي تطرق إلى رسائل أرسلها إلى «نساء عدة» على مدى فترة.



وعبر رئيس مجلس إدارة النادي لين مايارد عن أسفه «لحالة مأساوية، مدمرة للنساء اللاتي اضطررن إلى إدارة هذا السلوك». وشدد على أن أوفرمارس كان «على الأرجح أفضل مدير كرة قدم تعاون معه أياكس على الإطلاق»، لكن «الاستمرار لم يكن خيارا».