قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جرمان للفوز على ليل حامل اللقب 5-1 ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وحسم سان جرمان موقعته في الشوط الأول بتسجيله ثلاثية عبر البرتغالي دانيلو بيريرا (10) وبريسنل كيمبيبي (32) والأرجنتيني ليونيل ميسي (38)، فيما أضاف هدفين في الشوط الثاني عبر بيريرا نفسه (51) وكيليان مبابي (67). وسجل للخاسر هدف الشرف المدافع الهولندي سفن بوتمان (28). ورفع سان جرمان، الذي لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الـ 14 الأخيرة في «ليغ1» (9 انتصارات مقابل 5 تعادلات)، تقدمه في المركز الأول إلى 56 نقطة، متفوقا بفارق 13 نقطة عن وصيفه مرسيليا.