ألحق باير ليفركوزن خسارة كبيرة بمضيفه بوروسيا دورتموند الذي خاض المباراة في غياب مهاجمه النروجي إيرلينغ هالاند وتغلب عليه 5-2، مسديا خدمة كبيرة لبايرن ميونيخ المتصدر في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.



ويحلق بايرن في الصدارة متقدما بفارق 9 نقاط عن دورتموند (52 مقابل 43)، في حين عزز ليفركوزن رصيده بالمركز الثالث مع 38 نقطة.



من جهته، أكد بايرن ميونيخ أن حارس مرماه الدولي مانويل نوير سيغيب عن الملاعب في الأسابيع المقبلة عقب خضوعه لعملية جراحية في ركبته.



ولم يحدد النادي البافاري مدة غياب الحارس البالغ 35 عاما، لكن من المتوقع ألا يشارك مع بايرن في دور الـ 16 أمام سالزبورغ النمساوي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 16 الجاري.