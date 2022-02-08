سعود عبدالعزيز



أحيلت صباح امس الى الطب الشرعي جثة شاب كويتي تم العثور عليه في منطقة مزارع الوفرة، فيما امر وكيل النائب العام بتسجيل القضية باعتبارها شبهة جنائية وطلب تحريات المباحث.

وقال مصدر امني ان ما دفع بتصنيف القضية الى كونها بشبهة جنائية رصد آثار مركبات في الموقع، ما يرجح ان يكون المتوفى قد تعرض للدهس سواء كان عن طريق الخطأ او جراء استهتار او دهس متعمد.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت صباح امس بلاغا من احد المارة بوجود شخص ملقى على الارض، وعليه آثار دماء، ولدى انتقال رجال الامن والطوارئ الطبية، تبين وفاته ليتم إخطار جهات التحقيق حيث توجه الى الموقع وكيل النائب العام ليأمر برفع الجثة.



وفي حادث آخر توفي مواطنان إثر حادث انقلاب مركبة رباعية الدفع على طريق الوفرة مساء أمس.



وبحسب بيان صادر عن قوة الإطفاء العام، فقد ورد بلاغ يوم امس عن انقلاب مركبة، ليتم توجيه رجال مركز الوفرة والذين تعاملوا مع الحادث وقاموا بإخراج المحشورين وهما متوفيان وتسليم شخص ثالث لإصابته الى الطوارئ الطبية تمهيدا لنقلة للعلاج.



من جهة اخرى، وقع حادث تصادم بين 7 سيارات على الدائري السادس وأسفر الحادث الذي وقع عصر امس عن اصابة شخصين ولحقت تلفيات بالمركبات، وعلى طريق كبد اسفر حادث انقلاب مركبة عن اصابة شخص.



على صعيد آخر، يتعقب رجال المرور شخصا مجهولا رصد نشطاء على وسائل التواصل قيامه بوصلة استهتار ورعونة بمركبة اميركية في وضح النهار.