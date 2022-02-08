تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، مع توقع قرب انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء اتفاق يفرض قيودا على تطوير الأسلحة النووية للبلد العضو في «أوپيك»، مما سيزيد من المعروض من النفط الخـــام على الرغم من أن القلق بشأن الإمدادات العالمية حد من الخسائر.



وأعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعـــة الماضي، إعفاء إيران مـــن العقوبات للسماح بمشاريـــع التعـــاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلـــة النهائية، وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفـــط، مما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.



وخلال جلسة تعاملات أمس، تراجع خام برنت 0.8% إلى 92.5 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 2.16 دولار يــوم الجمعـــة الماضي، كما انخفضـــت العـــقود الآجلة للخام الأميركي بأكثـــر من 1% إلى 91.17 دولارا للبرميــل بعــــد ارتفاعهـــا 2.04 دولار في الجلســــــة السابقـــة.



ووصل كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتــــه منــــذ 7 سنوات يوم الجمعة الماضـــي، ليـــــواصلا صعودهمـــا للأسبوع السابــــــع بسبـــــب استمـــرار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.