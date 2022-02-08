محمد الشايع: المشروع سيكون الوجهة المثلى للتسوق والترفيه والإقامة بالسعودية

خالد الفالح: المشروع يشمل إضافة وظائف نوعية ويساهم بتحقيق رؤية المملكة 2030



تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، احتفلت شركة شمول القابضة، والتي تمتلك فيها شركة المباني نسبة قدرها 60%، بوضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز- الرياض، والذي سيصبح أحد أكبر وأبرز العلامات التجارية والسياحية والترفيهية في العالم.



وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، قال رئيس مجلس المديرين لشركة شمول القابضة محمد عبدالعزيز الشايع: «يسرنا أن نحتفل اليوم بوضع حجر الأساس لهذا المشروع والذي سيكون الوجهة المثلى للتسوق والترفيه والإقامة في المملكة العربية السعودية».

وأضاف الشايع: «يمتد الأفنيوز- الرياض والذي تفوق قيمته 14 مليار ريال سعودي، على مساحة أرض تبلغ 390 ألف متر مربع ومساحة تأجيرية تبلغ 400 ألف متر مربع ومساحة بناء إجمالية تبلغ 1.8 مليون متر مربع، وسيضم فنادق عالمية، شققا سكنية، عيادات طبية، مكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة».



وتابع: «سيتم إنشاء المشروع بأرقى وأفضل التصاميم على مستوى العالم تتضمن أفضل المعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء».



خلق فرص عمل



وأشاد الشايع بأن المشروع سيسهم في تعزيز قطاعي الخدمات والتجزئة وخلق أكثر من 20 ألف فرصة وظيفية للأبناء السعوديين، مشيرا إلى أن هناك مشاريع مستقبلية أخرى لشركة شمول القابضة بالتزامن مع الأفنيوز- الرياض مثل تطوير مشروع الأفنيوز- الخبر، مؤكدا أهمية قطاع التجزئة والضيافة والسياحة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.



وخلال الحفل، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل: «يسعدني أن أكون بينكم في هذا المحفل الذي نحتفل به بوضع حجر الأساس لأحد أهم المشاريع التجارية والاستثمارية ذات الأثر الاقتصادي والسياحي على مستوى العاصمة الرياض والمملكة».



من جانبه، قال وزير الاستثمار بالمملكة م.خالد الفالح: «الأفنيوز- الرياض يشمل إضافة الوظائف النوعية والإسهام في تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات ترفيهية وتجارية وسياحية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».



شكر وتقدير



وفي ختام الحفل، أثنى محمد الشايع على الجهات الداعمة للمشروع وقدم أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الدعم المستمر والدائم للقطاع الخاص والقطاعات التنموية الأخرى.



كما تقدم الشايع بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأمانة مدينة الرياض، وإلى جميع الوزراء ومسؤولي الجهات الرسمية والأهلية على دعمهم الكبير، كما شكر جميع المؤسسات المصرفية والبنوك الممولة للمشروع والتي بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال سعودي.

جدير بالذكر، أن شركة شمول القابضة تجمع ما بين خبرة 3 شركات تشمل شركة المباني التي تعتبر أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية، والمالكة للأفنيوز في الكويت، وشركة رفاه الخليج المملوكة من قبل مجموعة الفوزان أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال تجارة التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة في المملكة العربية السعودية.



علاوة على شركة المرقاب المحدودة المملوكة بالكامل من قبل شركة الشايع، والتي تضم مجموعة من أكبر الشركات الرائدة في الشرق الأوسط في قطاع تجارة التجزئة والعقارات، والاستثمارات، والسيارات، والمشاريع.