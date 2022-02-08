خلال 5 جلسات فقط، سجلت العملات الرقمية المشفرة مكاسب قياسية بدعم الارتفاع الصاروخي بأكبر 5 عملات تقودها «بيتكوين».



وتشير القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي، إلى أنها قفزت بنسبة 16.9% بعدما ارتفعت من مستوى 1.67 تريليون دولار في تعاملات الخميس الماضي، إلى نحو 1.96 تريليون دولار أمس، وتأتي هذه المكاسب بعد أكبر موجة من الخسائر شهدتها السوق خلال الأشهر الماضية، وذلك وفقا للإحصاء الذي أعدته «العربية.نت».



وفي صدارة العملات الرقمية الرابحة جاءت عملة «بيتكوين»، ومنذ تعاملات الخميس الماضي وحتى صباح أمس، أي خلال 5 أيام، قفز سعرها بنسبة 18.6% رابحة نحو 6784 دولارا بعدما قفز سعرها من مستوى 36.4 ألف دولار إلى نحو 42.8 ألف دولار.



كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 17.62% رابحة نحو 121.5 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 689.5 مليار دولار إلى نحو 811 مليار دولار مستحوذة على نحو 42.8% من إجمالي مكاسب السوق خلال آخر 5 جلسات.



وسجلت عملة «إيثريوم» التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب بنسبة 19.2% رابحة نحو 498 دولارا بعدما ارتفع سعرها من مستوى 2596 دولارا إلى نحو 3094 دولارا.



كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 19% رابحة نحو 59 مليار دولار بعدما قفزت من مستوى 310 مليارات دولار إلى نحو 369 مليار دولار لتستحوذ بهذا الرقم على نحو 20.7% من إجمالي مكاسب السوق.



وجاءت عملة «تيزر» في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، ولكن قيمتها السوقية الإجمالية تراجعت بنسبة 0.03% خاسرة نحو 0.03 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها المجمعة من مستوى 77.97 مليار دولار إلى نحو 77.94 مليار دولار.



وفيما حلت عملة «بي إن بي» في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة مكاسب بنسبة 18.6% رابحة نحو 67.12 دولارا بعدما ارتفع سعرها من مستوى 360.73 دولارا إلى نحو 427.85 دولارا.



كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 18.3% رابحة نحو 10.93 مليارات دولار مرتفعة من مستوى 59.69 مليار دولار إلى نحو 70.62 مليار دولار مستحوذة على نحو 11.2% من إجمالي مكاسب السوق.



وجاءت عملة «يو إس دي» في المركز الخامس، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، كما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية ارتفاعا بنسبة 1.04% رابحة نحو 0.526 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 50.52 مليار دولار إلى نحو 51.046 مليار دولار.