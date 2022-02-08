أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الشهري من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي، وحصل على الجائزة وقيمتها 100 ألف دينار العميل محمد إسماعيل التميمي.



وبهذه المناسبة، قدمت هنادي خزعل رئيس إدارة قنوات التوزيع المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد، التهنئة للفائز، متمنية له دوام التوفيق، وأعربت عن أملها أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات القادمة، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.



وأكدت خزعل أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، وشددت على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.



يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.



وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.