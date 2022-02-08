عقد مركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الندوة الكويتية ـ اليابانية المشتركة في نسختها العشرين تحت شعار «التقدم في الصناعات النفطية»، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للبترول ومعهد البترول الياباني وشركة البترول الوطنية الكويتية.



وشهدت الندوة محاضرة رئيسية من الكويت بعنوان «تأثير الخلط على اللزوجة ونشاط المعالجة الهيدروجينية للمخلفات الجوية النفطية»، ومحاضرة رئيسية ثانية من اليابان بعنوان «التوجهات المستقبلية في صناعة البترول»، بالإضافة إلى 20 محاضرة و8 ملصقات علمية.

افتتح الندوة، القائم بأعمال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، مانع السديراوي، مؤكدا أن هذه الندوة تعكس استراتيجية المعهد ودوره كهيئة حكومية رائدة تهتم بالبحث العلمي والعلوم التطبيقية.



وتطرق إلى العلاقة الوثيقة بين المعهد والقطاع النفطي ممثلا بمؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت، التي أسفرت عن نجاح العديد من المشاريع البحثية بدءا من إنتاج النفط وعمليات التكرير المختلفة، والتعامل مع مشاكل التآكل، والقضايا البيئية والوقود النظيف.



وأشاد بدور الحكومة اليابانية ودعمها المستمر للتعاون الوثيق بين الكويت واليابان في مجال العلوم والتكنولوجيا.



من جانبه، أشاد السفير المعين لليابان لدى الكويت ياسوناري مورينو بالصداقة الوطيدة التي نشأت بين البلدين، لافتا إلى أن الندوة الكويتية - اليابانية المشتركة تحتفي هذا العام بعامها العشرين، وأن التعاون بين الكويت واليابان في تعزيز تقنيات الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين وتطوير التبادل الفني وتبادل الخبرات يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.



من جانبها، ألقت م. شيماء أمين ـ رئيسة فريق البحث والتكنولوجيا في شركة البترول الوطنية الكويتية ـ كلمة أشادت فيها بالتعاون البناء والمثمر بين شركة البترول الوطنية الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومركز التعاون الياباني للبترول ومعهد البترول الياباني.

وأوضحت أن هذه الندوات التي وصلت إلى العشرين ندوة أبرزت دور الأبحاث المكثفة التي أسهمت بشكل كبير في تطوير التكنولوجيا والنهوض بالصناعات البترولية.