بحث وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو مع سفير جمهورية طاجيكستان وسفير جمهورية مصر العربية وسفيرة كندا وسفير جمهورية الهند كل على حدة أوجه التعاون والعلاقات الثنائية.



وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الوزير العرو استقبل سفير جمهورية طاجيكستان زبيد الله زييدوف، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين، وبارك السفير بدوره للعرو بمنصبه الجديد، كما تطرق الى مدى عمق العلاقات المميزة التي تربط بين الشعبين الصديقين، وأعرب عن شكره وعرفانه على حسن الضيافة والاستقبال.



وذكر البيان أن الوزير استقبل ايضا سفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت، حيث أعرب عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.



بدوره، أعرب شلتوت عن الأمل في توطيد العلاقات في شتى المجالات خاصة اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية لدى جمهورية مصر العربية.



كما استقبل العرو سفيرة دولة كندا عليا موني، معربا عن فخره واعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.



من جانبها، أعربت السفيرة موني عن مدى عمق العلاقات المميزة التي تربط بين الشعبين الصديقين.



وأشارت الى المواضيع التي تهم البلدين من بينها دعم المرأة وكذلك الإقبال الملحوظ للشعب الكندي في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت الكويت وجهة استراتيجية للكنديين، كما تم التطرق للعمل على التنمية الاسكانية والتكنولوجيا البيئية.



كما استقبل الوزير العرو سفير جمهورية الهند سيبي جورج، معربا عن الامل في توطيد العلاقات المشتركة خاصة ما يتعلق باختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.



بدوره، أعرب السفير جورج عن شكره الجزيل لهذه الفرصة، متمنيا توطيد العلاقة في شتى المجالات العامة لاسيما ما يتعلق بوزارة الشؤون.



وتقدم السفير الهندي بالتهنئة على مضي 60 عاما على استقلال الكويت، مشيدا بدورها خلال جائحة كورونا بتقديم كل المساعدات للهند، وعلى رأسها ما يتعلق بالصحة، حيث قامت الكويت بإمداد الهند بعبوات الاوكسجين للمحتاجين مما كان له الاثر الكبير على الحفاظ على حياة العديد من مواطني الشعب الهندي.



وأعرب عن استعداد بلاده من خلال مدارسها البالغة 25 مدرسة في الكويت بالمساهمة بمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت وتخصيص فصل واحد على الأقل في كل مدرسة.